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UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

İSTANBUL,() UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verdi. Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz...

UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

İSTANBUL,()

UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verdi.
Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca 'yetersiz organizasyon' nedeniyle siyah beyazlı kulübün uyarıldığı belirtildi.

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