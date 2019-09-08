UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Karadağ ile Çekya arasında 10 Eylül Salı günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçını yönetecek.

Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.