UEFA'dan AEK'ya 2 yıl men cezası

İSTANBUL /

UEFA Disiplin Kurulu, Yunanistan ekibi AEK'yı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ajax maçında çıkan olaylar nedeniyle Avrupa kupalarından 2 yıl men etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde, 27 Kasım 2018 tarihinde oynanan maçta AEK, Hollanda'nın Ajax takımına 2-0 yenilmiş, karşılaşmaya da olaylar damgasını vurmuştu.

UEFA sitesinden yapılan açıklamada da, ev sahibi ekibin çıkardığı olaylardan dolayı Yunanistan temsilcisi AEK'nın Avrupa'dan 2 yıl men edildiği bildirildi.