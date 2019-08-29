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UEFA'da yılın futbolcusu Virgil Van Dijk oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 yılının futbolcusu ödülünün sahibi Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil Van Dijk oldu. Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk'in aday gösterildiği...
SPOR 29.08.2019, 19:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 yılının futbolcusu ödülünün sahibi Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil Van Dijk oldu.
Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk'in aday gösterildiği ödülü Virgil Van Dijk kazandı.
Monako kentindeki Grimaldi Forum'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde geçtiğimiz sezonun en iyilerinin ödülleri verildi. Beş kategoride verilen ödüllerde yılın kalecisi, yılın defansı, yılın orta sahası, yılın forveti ile yılın kadın ve erkek futbolcusu seçildi.
Geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un stoperi Van Dijk, yılın futbolcusu ve yılın defans oyuncusu ödüllerinin sahibi olurken; İngiliz ekibinin Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker ise yılın kalecisi seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde yılın orta saha oyuncusu ödülü geçtiğimiz sezon yarı final oynayan Ajax'ın Hollandalı orta sahası Frankie De Jong'a verilirken; yılın forvet ödülü ise Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin oldu. UEFA'da yılın kadın futbolcusu Lucy Bronze olurken, yılın onur ödülünün sahibi Fransız eski futbolcu Eric Cantona oldu.
Barcelona'dan Lionel Messi, Juventus'tan Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Virgil van Dijk'in aday gösterildiği ödülü Virgil Van Dijk kazandı.
Monako kentindeki Grimaldi Forum'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde geçtiğimiz sezonun en iyilerinin ödülleri verildi. Beş kategoride verilen ödüllerde yılın kalecisi, yılın defansı, yılın orta sahası, yılın forveti ile yılın kadın ve erkek futbolcusu seçildi.
Geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un stoperi Van Dijk, yılın futbolcusu ve yılın defans oyuncusu ödüllerinin sahibi olurken; İngiliz ekibinin Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker ise yılın kalecisi seçildi. Şampiyonlar Ligi'nde yılın orta saha oyuncusu ödülü geçtiğimiz sezon yarı final oynayan Ajax'ın Hollandalı orta sahası Frankie De Jong'a verilirken; yılın forvet ödülü ise Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin oldu. UEFA'da yılın kadın futbolcusu Lucy Bronze olurken, yılın onur ödülünün sahibi Fransız eski futbolcu Eric Cantona oldu.
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