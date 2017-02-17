UEFA'da hat-trick gecesi

İstanbul () UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan son 32 turu ilk maçlarına 'hat-trick'ler damga vurdu.

Ibrahimovic ve Dzeko fileleri 3'er kez havalandırdılar.

Manchester United'ın golcüsü İbrahimovic, St-Étienne karşısında 15, 75 ve 88 (P) 'de bulduğu gollerle takımını 3-0'lık galibiyete taşıdı.

Villareal deplasmanında Roma mücadeleyi 4-0 kazanırken Dzeko 65, 79 ve 86'da attığı gollerle hat-trick yaptı. Roma'nın turu neredeyse garantilediği maçta diğer gol Emerson Palmieri'den geldi.