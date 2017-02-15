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UEFA Avrupa Ligi'nin perdesi son 32 turu ile yeniden açılıyor

İstanbul () - UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak. 3 Türk takımı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor ilk maçlarına deplasmanda çıkacak. Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez son 32 turuna kalan Fenerbahçe, ilk maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nin perdesi son 32 turu ile yeniden açılıyor

İstanbul () - UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak. 3 Türk takımı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor ilk maçlarına deplasmanda çıkacak.

Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez son 32 turuna kalan Fenerbahçe, ilk maçında yarın Rus temsilcisi Krasnodar'a konuk olacak. Krasnodar kentiyle aynı

adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselerek önemli bir başarıya imza atan Osmanlıspor, yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile

deplasmanda mücadele edecek. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, son 32 turu ilk maçında İsrail'de Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Beersheba kentinde yarın TSİ 23.05'te oynanacak mücadeleye Turner Stadı ev sahipliği yapacak.

Son 32 turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

19.00 Krasnodar (Rusya)-Fenerbahçe (Türkiye)

21.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Olympique Lyon (Fransa)

21.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya)-Fiorentina (İtalya)

21.00 Rostov (Rusya)-Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

21.00 Gent (Belçika)-Tottenham (İngiltere)

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Osmanlıspor (Türkiye)

21.00 Celta Vigo (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)

21.00 Astra Giurgiu (Romanya)-Genk (Belçika)

23.05 Manchester United (İngiltere)-Saint Etienne (Fransa)

23.05 PAOK (Yunanistan)-Schalke 04 (Almanya)

23.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Beşiktaş (Türkiye)

23.05 Villarreal (İspanya)-Roma (İtalya)

23.05 Anderlecht (Belçika)-Zenit (Rusya)

23.05 Legia Varşova (Polonya)-Ajax (Hollanda)

23.05 Athletic Bilbao (İspanya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

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