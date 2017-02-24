UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

İSTANBUL,() - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmalar 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in Başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.
Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde:
Celta de Vigo - Krasnodar
APOEL - Anderlecht
Schalke 04 - Mönchengladbach
Lyon - Roma
Rostov - Manchester United
Olympiakos - Beşiktaş
Gent - Genk
Kopenhag - Ajax