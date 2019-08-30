UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi
İSTANBUL / UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi Monaco'da yapıldı. Grup aşamasında 48 takım, kuraların ardından dörderli 12 gruba ayrıldı. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'in...
İSTANBUL /
UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi Monaco'da yapıldı.
Grup aşamasında 48 takım, kuraların ardından dörderli 12 gruba ayrıldı.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele edecek olan temsilcimiz Medipol Başakşehir ise İtalya'nın Roma, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'nın Wolfsberger takımları ile eşleşti.
Bu arada Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder de, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Başakşehir'e karşı mücadele edecek.
Temsilcimiz Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile mücadele edecek.
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
KUPADA GRUPLARDA YER ALAN TAKIMLAR ŞÖYLE:
A GRUBU: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg)
B GRUBU: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre)
C GRUBU: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye)
D GRUBU: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV Eindhoven (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya)
E GRUBU: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), CFR Cluj (Romanya)
F GRUBU: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz)
G GRUBU: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya)
H GRUBU: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)
I GRUBU: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna)
J GRUBU: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya)
K GRUBU: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya)
L GRUBU: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda)
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