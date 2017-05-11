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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

Manchester United ve Ajax finale yükseldi Manchester United - Celta Vigo: 1 - 1 Lyon - Ajax: 3 - 1 UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından İngiliz Manchester United ve Hollanda temsilcisi Ajax finale...

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu

Manchester United ve Ajax finale yükseldi

Manchester United - Celta Vigo: 1 - 1

Lyon - Ajax: 3 - 1

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından İngiliz Manchester United ve Hollanda temsilcisi Ajax finale yükseldiler.
Old Trafford'da İspanyol ekibi Celta Vigo'yu konuk eden Manchester United, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 1 - 0 mağlup eden İngilizler, bu sonuçla adını finale yazdırdı.
Günün diğer maçında ise Fransız takımı Olympique Lyon, Stade de Lyon'da Ajax'ı ağırladı. Deplasmanda rakibine 4 - 1 mağlup olan Lyon, sahasındaki rövanş maçını 3 - 1 kazanmasına rağmen final biletini alamadı. Ajax ise 1 gol avantajı ile finale yükselen taraf oldu.

İSTANBUL /

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