UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini buluyor

Yarın finalde Ajax ile Manchester United karşı karşıya gelecek

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde yarın Hollanda'nın Ajax ile İngiltere'nin Manchester United takımları karşılaşacak.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

Manchester United'da Fildişi Sahilli Eric Bailly, Ajax'ta Hollandalı Nick Viergever, kart cezaları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. İngiliz ekibinde sakatlığı bulunan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, en önemli eksik olarak dikkati çekiyor. Manchester ekibinde Marcos Rojo, Luke Shaw ve Ashley Young'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ajax'ta ise Daley Sinkgraven'in sakatlığı bulunuyor.

İki takım da Avrupa'da oynadıkları maçlarda birbirlerine karşı ikişer kez galip geldi. Bu maçlarda Manchester United 5, Ajax 3 gol buldu. İlk kez 1976 UEFA Kupası'nda karşılaşan takımlar arasında tur atlayan taraf, Manchester United oldu. İlk maçı 1-0 kaybeden Manchester ekibi, rövanşı 2-0 kazanarak ikinci tura yükseldi.

Manchester United, 2012'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bir kez daha karşılaştığı Ajax önünde ilk maçı 2-0 kazandı, rövanşta ise 2-1 yenilmesine rağmen rakibini saf dışı bıraktı.

Ajax, Avrupa'da 22. kez İngiltere takımlarına karşı mücadele edecek. Hollanda ekibi, önceki karşılaşmalarda 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Manchester United ise Hollanda ekipleriyle 17. maçına çıkacak.

Manchester United, önceki maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İSTANBUL /