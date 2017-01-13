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UEFA 136 sayfalık rapor hazırladı

 Riskli 20 kulüp içinde 2 Türk takımı var UEFA açıkladı: "Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük borç tehlikesi" UEFA, Avrupa kulüplerinin mali tablolarını ortaya çıkardı. Finansal Fair Play ihlali nedeniyle geçtiğimiz yıllarda...

UEFA 136 sayfalık rapor hazırladı

 Riskli 20 kulüp içinde 2 Türk takımı var

UEFA açıkladı: "Fenerbahçe ve Galatasaray'da büyük borç tehlikesi"

UEFA, Avrupa kulüplerinin mali tablolarını ortaya çıkardı. Finansal Fair Play ihlali nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Avrupa'dan men cezası alan Galatasaray, 'en çok borcu olan' kulüpler listesinde ilk 10'a girerken, Fenerbahçe 13. sırada yer aldı.

Net borç rakamında maddi olarak Manchester United, 536 milyon euro ile ilk sırada yer alırken, bu borcun kulüp varlıklarının %80'ine denk geldiği gösterildi. Galatasaray, bu listede 8. sırada yer alırken, borç rakamının 222 milyon euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ise, net borç rakamında 166 milyon euro ile 13. sırada yer aldı.

SÜPER LİG KULÜPLERİ, BORÇ RAKAMINDA 3. SIRADA

Avrupa'nın 20 en yüksek futbol ülkesinin esas alınarak hazırlanan listede, Türkiye'de net borç rakamı olarak 3. sırada yer aldı. Toplam borcun bir önceki yıla göre %37 arttığı ve 716 milyon euroya ulaştığı, kulüp başına da 39.8 milyon euro ortalama borç düştüğü belirtildi. Buna göre gelirlere oranla borç rakamının %110 olduğu belirtildi.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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