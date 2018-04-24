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Udinese, Igor Tudor'u resmen açıkladı

İSTANBUL,() İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Calcio, son olarak Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Igor Tudor'un takımın başına getirildiğini açıkladı. 2017-2018 sezonuna Luigi Delneri yönetiminde başlayan, 21 Kasım 2017'de...

Udinese, Igor Tudor'u resmen açıkladı

İSTANBUL,()

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Calcio, son olarak Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Igor Tudor'un takımın başına getirildiğini açıkladı.
2017-2018 sezonuna Luigi Delneri yönetiminde başlayan, 21 Kasım 2017'de ise Delneri ile yolları ayırarak Massimo Oddo'yu göreve getiren Udinese Calcio, İtalya Serie A'da alınan üst üste 11 mağlubiyetin ardından Oddo ile de yollarını ayırarak takımın başına Igor Tudor'u getirme kararı aldı.
Geçtiğimiz sezon Kardemir Karabükspor'un başına getirilen, daha sonra ise Galatasaray ile anlaşan Hırvat çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun 16'ncı haftasında alınan Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sarı kırmızılı takımla yollarını ayırmıştı.
Udinese Calcio, İtalya Serie A'da ligin bitimine 4 hafta kala 33 puanla 15'inci sırada kendisine yer buldu. İtalyan ekibinin küme düşme hattı ile arasında 4 puan fark bulunuyor.

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