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Üçüncü Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları tamamlandı

VİAPORT Marina’nın Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK)  ile ortaklaşa düzenlediği 3'üncü Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları’nın final etabı tamamlandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışlar güneşli ve yarış için...

Üçüncü Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları tamamlandı
VİAPORT Marina’nın Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK)  ile ortaklaşa düzenlediği 3'üncü Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları’nın final etabı tamamlandı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışlar güneşli ve yarış için elverişli bir havada gerçekleşti. Tüm ekiplerin kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Törende Konuşan Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan yarışa katılan tüm sporculara ve TAYK yönetimine teşekkür etti. Önümüzdeki yıllarda da yarışın devam edeceğini müjdeleyen Arslan, Viaport Marina’nın denizciliğe ve deniz sporlarına desteğin devam edeceğini söyledi.

KAZANAN TAKIMLAR

IRC 0

Fenerbahçe 2 - Ford Otosan

Shak Shuka III

Vakkorama

IRC I

Anythıng Goes / Msı Saılıng Team

Golden Toy

Fenerbahçe 1 - Doğuş Grubu

IRC II

Ameera Cheese

Palamut / CPM

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IRC III

Keyfim 3,5 - Columbıa Alize

Electron – Permolit

Alize – Sek

IRC IV

Zig Zag – Alize

40 Plus Lal – IBS

Dho Deniz Kızı 15

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