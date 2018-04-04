UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka maçından notlar

Ergin KARATAŞ / MURCIA, ()

Pınar Karşıyaka'ya, UCAM Murcia'yla 27 Mart Çarşamba günü evinde oynadığı çeyrek finalin ilk karşılaşması sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin euro ceza veren FIBA, kulübün itirazını kabul etmedi. Gerekçeli kararını açıklayan FIBA, cezayı onarken Kaf-Kaf'ın Berk'i sert bir hareketle sakatladıktan sonra olayların fitilini ateşleyen rakip oyunculardan Rojas'a ceza verilmesi talebini de kabul etmedi.

İspanyol temsilcisinin taraftarları, Karşıyakalı oyuncuları salonun girişinde kulüpleri lehine tezahürat yapıp meşaleler yakarak karşıladı. İspanyol taraftarlar, temsilcimizin benchinin arkasında maç boyunca onlarca davul çalıp vuvuzelalarla büyük bir gürültü çıkardı.

Yeşil kırmızılı ekibi Murcia'da, İzmir'den gelen ve başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan 30 civarında taraftar yalnız bırakmadı.

Karşıyaka'yı zorlu deplasmanda başkan Turgay Büyükkarcı da yalnız bırakmadı. Büyükkarcı, mücadele öncesi takıma Final Four primini 30 bin euro olarak açıklayıp oyuncuları rövanşa motive etmeye çalıştı.