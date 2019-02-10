U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ()-

TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın takımlarda şampiyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu. Şampiyonun kupasını, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın verdi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ve 8 Şubat'ta Osman Sayın Spor Salonu'nda başlayan şampiyona, bugün oynanan final maçları ile sona erdi. 450 sporcunun 10 sıklette mücadele etiği şampiyonanın final müsabakalarını Kahramanmaraş Valisi vahdetin Özkan da izledi.

Çekişmeli geçen mücadeleler sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Ankara ASKİ Spor Kulübü ikinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü üçüncü, İstanbul Sancaktepe Belediye Spor Kulübü dördüncü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü beşinci oldu.

Şampiyonanın sonunda dereceye giren takımlar ve güreşçilerin madalyaları ile kupaları verildi. Şampiyon takım kupasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın verdi. Kupa töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Musa Aydın, şampiyonanın oldukça zevkli ve rekabet içerisinde geçtiğini belirtirken, sıkletlerde yeni isimlerin şampiyon olduğunu söyledi. Şampiyonanın Türk güreşinin geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Aydın, "Çünkü U23 hem 2020 hem de 2024 olimpiyatlarında yarışacak sporcularımızın yer aldığı kategori. Bundan dolayı tabi çok memnun olduk. hem güreş açısından hem Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun 99'uncu yılı etkinliği çerçevesinde olması da burada ayrı bir güzellik oldu. Yani bir taraftan Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşu, öbür taraftan da Türk güreşinin lokomotif branşı, madalya deposu, dünyada, Avrupa'da ve olimpiyatlarda en çok madalya kazandığımız ata sporumuz, milli sporumuzun U23'ün Türkiye şampiyonasının bir arada olması oldukça bizleri memnun etti" diye konuştu.

Öte yandan sıkletlerinde şampiyon olan güreşçiler şunları:

57 kilo Şaban Kızıltaş

61 kilo Selahattin Sert

65 kilo Selim Kozan

70 kilo Faruk Çayır

74 kilo Fazlı Eryılmaz

79 kilo Ramazan Sarı

86 kilo Arif Özen

92 kilo Erhan Yaylacı

97 kilo İbrahim Çiftçi

125 kilo Hüseyin Civelek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güreşlerden detay

- Seyirciler

- Güreş müsabakaları

- Sporculara madalyaların verilmesi

- Musa Aydın'ın şampiyonluk kupasını vermesi

- Musa Aydın'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)