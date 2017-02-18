U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Rize’de başladı

TÜRKİYE Güreş Federasyonun tarafından 8 sıklette 450 sporcunun katılımı ile organize edilen ve 2 gün sürecek olan U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Rize’de başladı.Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu’nda şampiyonanın açılışı için tören düzenlendi. Törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile sporcular ve antrenörleri katıldı.8 sıklette 450 sporcu katıldığı şampiyonanın açılışında konuşan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize’nin sahip olduğu spor tesisleriyle son zamanlarda birçok ulusal ve uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Sahip olduğumuz modern tesisler sayesinde şampiyonlar yetiştirmeliyiz" dedi. U23 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası yarın sona erecek.

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