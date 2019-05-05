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U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

KEMER-ANTALYA,() - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonada 230 güreşçi mücadele etti. Organizasyonun son gününde 60,...

U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi

KEMER-ANTALYA,() - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen şampiyonada 230 güreşçi mücadele etti. Organizasyonun son gününde 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda repesaj, 3-5 ve final müsabakaları yapıldı. 
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
60 Kilo: 
1- Ahmet Uyar
2- Müslim Alımlı
3- Cıhan Liman
3- Ömer Faruk Yok 
67 Kilo: 
1- Murat Fırat
2- Furkan Yıldız
3- Asım Ülkü
3- Mehmet Mustafa Şahin
77 Kilo:
1- Serkan Akkoyun
2- Alper Murat Erduran
3- Samet Özgün 
3- Abdullah Furkan Özen 
87 Kilo: 
1- Ali Cengiz 
2- Muhittin Sarıçiçek 
3- Veli SAbırlı 
3- Doğukan Kuru 
130 Kilo:
1- Osman Yıldırım
2- Yakup Yerlikaya
3- Burak Çakırca 
3- Abdullah Akyüz
Kulüpler sıralaması işe şöyle:
1. İstanbul BBSK: 180 puan
2. Ankara ASKİ: 151 puan
3. Çaykur Rize: 109 puan

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