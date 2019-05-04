Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya) () - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Turnuvada, Türkiye'nin dört bir yanından 230 güreşçi dereceye girip milli takıma seçilmek için ter döküyor.

U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası dün 55, 63, 72, 82, 97 kilolarında yapılan eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başladı. Bugün repesaj, 3/5 ve final maçlarıyla, 60, 67, 77, 87, 130 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarının yapılacağı şampiyona yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda yapılacak repesaj, 3/5 ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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