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U23 Milli Takımı, Filistin'i 4-3 yendi  

 BAKÜ-() U23 Milli Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Filistin'i 4-3 mağlup etti. Bayil Arena'da oynanan ve Milli Takımımızın 3-0 geriye düştüğü...

U23 Milli Takımı, Filistin'i 4-3 yendi  

 BAKÜ-() U23 Milli Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Filistin'i 4-3 mağlup etti.
Bayil Arena'da oynanan ve Milli Takımımızın 3-0 geriye düştüğü maçta gollerimizi 44 ve 63. dakikada Melih Okutan, 71. dakikada Taylan Antalyalı ile 81. dakikada Hakkı Can Aksu kaydederken, Filistin'in gollerini 22. dakikada Oday Dabgah, 29. dakikada Muhammed Maraaba, 33. dakikada İslam Batran attı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Milli Takımımızdan Mehmet Zeki Çelik ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Oyunlardaki ilk maçında Cezayir'e 2-1, ikinci maçında ise Umman'a 3-2 mağlup olan U23 Milli Takımı, grubu üç puanla üçüncü sırada tamamlayarak turnuvadan elendi. Milli Takımı grubundaki Umman ve Cezayir yarı finale yükseldi.
 

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