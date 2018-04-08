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U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

ALANYA,() Bu yıl Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 18 ilden 105 sporcunun mücadele ettiği U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.  Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya güreşseverler büyük ilgi gösterdiler....

U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

ALANYA,()

Bu yıl Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 18 ilden 105 sporcunun mücadele ettiği U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. 
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya güreşseverler büyük ilgi gösterdiler. Dağıstan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesinde büyük bir önem taşıyan şampiyonada özellikle milli sporcular oldukça başarılı bir performans ortaya koydular. 
TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI AYDIN: "AMACIMIZ KADIN GÜREŞİNDE DE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUKLARI ÇIKARMAK"
Alanya'daki şampiyonada özellikle milli sporcuların son durumlarını görme fırsatı bulduklarını ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bu ay sonunda Dağıstan'da çok önemli bir şampiyona var. Alanya'da Avrupa şampiyonasında mücadele edecek olan sporcularımızın son durumlarını da görme şansını yakaladık. Kadın güreşinde son yıllarda büyük başarıların altına imza atıyoruz. Amacımız kadın güreşinde de Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından olimpiyat şampiyonlukları çıkarmak" şeklinde konuştu.
Bugün yapılan finallerle sona eren şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

50KG
1. EVİN DEMİRHAN
2. AYNUR ERGE
3. FUNDA TÜKENMEZ
3. AYBÜKE İMACI

53KG
1. ZEYNEP YETGİL
2. ELİF AKYALÇIN
3. Z. NUR BAMBUL
3. EMİNE ÇATALOĞLU

55KG
1. ELİF YANIK
2. EDA TEKİN
3. S. CİSEM DOĞDU
3. DİLAN KAYA

59KG
1. H. ECE TEKİN
2. NURİFE DUMAN
3. CEMİLE UNUDAN
3. ASENA ŞAH

62KG
1. DERYA BAYHAN
2. GAMZENUR ADAKAN
3. DAMLA ARSLAN
3. CANSU AKSOY

65KG
1. ASLI TUĞCU
2. ASLI DEMİR
3. ŞULE KABAK

68KG
1. BUSE TOSUN
2. KADRİYE AKSOY
3. SEMANUR ERYÜCEL

72KG
1. BESTE ALTUĞ
2. MERVE PUL
3. F. ZEHRA KANLIADA
3. TUĞBA KILIÇ

76KG
1. AYŞEGÜL ÖZBEĞE
2. KARDELEN HOROZ
3. ARZU AKÇİN
3. MEHTAP GÜLTEKİN

KULÜP KLASMANI
1. İSTANBUL ENKA SPOR KULÜBÜ - 190PUAN
2. YALOVA TERSANELER SPOR KULÜBÜ - 132 PUAN
3. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE - 104

EN CENTİLMEN ANTRENÖR
Murat Gençtürk

EN TEKNİK GÜREŞÇİ
Evin Demirhan

EN CENTİLMEN GÜREŞÇİ
Buse Tosun

(FOTOĞRAFLI)

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