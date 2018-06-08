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U23 Kadın Milli takımı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

İSTANBUL,() Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar müsabakaları bugün sona erdi. Türkiye şampiyonayı 2 altın 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamladı ve takım halinde 3'üncü...

U23 Kadın Milli takımı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

İSTANBUL,()

Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar müsabakaları bugün sona erdi. Türkiye şampiyonayı 2 altın 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamladı ve takım halinde 3'üncü oldu. 
Bugün yapılan final mücadelesinde 53 kiloda ülkemizi temsil eden 17 yaşındaki Zeynep Yetgil, Belaruslu Katsiarya Pichkouskaya'yı 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 65 kiloda Bronz madalya için mindere çıkan Aslı Tuğcu da İsveçli rakibi Moa Lena Maria Nygren'i 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Böylelikle Türkiye Kadın Milli takımı şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ile tamamladı ve takım sıralamasında 3'üncü oldu. 
SERBEST MİLLİ TAKIMI'NDAN İYİ BAŞLANGIÇ 
Erkekler yarı final maçlarında 57 kiloda Bekir Şahin Rusya'dan İbragim İlyasov'a 11-0, 65 kiloda Utku Doğan Rusya'dan Nachyn Sergeevitch'e 14-2 yenilerek bronz madalya mücadelesi verme hakkı elde etti.
70 kiloda mücadele eden Enes Uslu ise 5-5 berabere biten maçta son puanı aldığı için finale yükselmeyi başardı. Enes yarın akşam finalde Ukrayna'dan Oleksii Boruta ile karşılaşacak. 57 kiloda Bekir Şahin ve 65 kiloda Utku Doğan'ın rakipleri yarın sabah yapılacak olan repesaj maçlarından sonra belli olacak. 97 kiloda ülkemizi temsil eden Feyzullah Aktürk ise Alman Erik Swen Thiele ile bronz maçına çıkacak. 79 kilodaki güreşçimiz Muhammet Lütfi Küçükyıldırım ise Ermeni Andranik Gabrielyan ile sabah seansında repesaj maçı yapacak. Güreşçimiz bu mücadeleyi  kazanırsa akşam bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazanacak.
Türkiye, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şu ana kadar 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı. 

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