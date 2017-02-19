U23 Grekoromen şampiyonları Tokyo'ya göz kırptı

İSTANBUL- 2020 Tokyo Olimpiyatlarının yeni neferleri adeta minderi salladı. Mindere çıkan birbirinden yetenekli genç güreşçiler güreşseverlerden tam not aldı. Rize'de 3 gün süren Şampiyonada 59 kiloda Abdurrahman Altan, 66 kiloda Volkan Çakıl, 71 kiloda Erkan Ergen, 75 kiloda Fatih Cengiz, 80 kiloda Ali Çelik, 85 kiloda Ali Cengiz, 98 kiloda Fatih Başköy ve 130 kiloda Osman Yıldırım Türkiye Şampiyonları oldu. Yapılan müsabakalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Takım Şampiyonu oldu.

95 KULÜP 368 SPORCU GÜREŞTİ

17-19 Ocak tarihlerinde Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında 95 kulüp adına 368 sporcu mindere çıktı. 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ve 130 kilolarında yapılan müsabakalarda sporcular minderde fırtınalar estirdi. Şampiyonada dereceye giren sporcular Türkiye'yi uluslararası güreş şampiyonalarında temsil edecek.

GREKOROMENİN KRALI İBB

Yapılan müsabakalar neticesinde 71 puanla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyon olurken 47 puanla Ankara ASKİ Spor Kulübü ikinci ve 35 puanla Rize Çaykur Spor Kulübü üçüncü oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Şampiyonada derece elde eden sporcularımız şöyle:

59 kiloda

1-Abdurrahman Altan-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2-Ahmet Uyar-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Ahmet Uçar-Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3-Necip Can Dokgöz-Kasımpaşa Belediyesi Spor Kulübü

66 kiloda

1-Volkan Çakıl-Ankara ASKİ Spor Kulübü

2-Ensar Karabacak-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3-Murat Fırat-Ankara ASKİ Spor Kulübü

3-Mehmet Mustafa Şahin-Manisa Akhisar Belediyesi Spor Kulübü

71 kiloda

1-Erkan Ergen-İstanbul Güreş İhtisas Kulübü

2-Hacı Karakuş-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3-Ahmet Yılmaz-Yozgat 1959 Spor Kulübü

3-Murat Dağ-Ankara ASKİ Spor Kulübü

75 kiloda

1-Fatih Cengiz-Kayseri Şekerspor Kulübü

2-Furkan Bayrak-Ankara ASKİ Spor Kulübü

2-Serkan Akkoyun-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

3-Alper Murat Erdoğan-Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü

80 kiloda

1-Ali Çelik-Nuri Temur-Manisa Akhisar Belediyesi Spor Kulübü

2-Hasan Berk Kılınç-İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü

3-Sıraç Sefer-Kocaeli Gölcük Belediyesi Spor Kulübü

3-Hasan Basri Yıldırım-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

85 kiloda

1-Ali Cengiz-Ankara ASKİ Spor Kulübü

2-Doğukan Kuru-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3-Murat Özcan-Ankara MTA Spor Kulübü

3-Salih Aydın-Rize Çaykur Spor Kulübü

98 kiloda

1-Fatih Başköy-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

2-İbrahim Tığcı-Rize Çaykur Spor Kulübü

3-Murat Çakır-Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü

3-İrfan Mete-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

130 kiloda

1-Osman Yıldırım-Ankara ASKİ Spor Kulübü

2-Emre Muyan-Manisa Akhisar Belediyesi Spor Kulübü

3-Yakup Yerlikaya-Ankara EGO Spor Kulübü

3-Zübeyir Ekinci-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü