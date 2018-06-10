Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi

Ali DANAŞ - İSTANBUL,() U23 Avrupa Güreş Şampiyonası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı. İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası, bu akşam...

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi

Ali DANAŞ - İSTANBUL,()

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı.
İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen ve 32 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği U23 Avrupa Güreş Şampiyonası, bu akşam yapılan finallerle sona ererken, Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı 125 puan elde ederek turnuvayı ikinci sırada noktaladı. Şampiyonanın son gününde serbest stilde 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda repesaj ve final maçları oynandı.
92 kilo repesaj maçında Semih Yazıcı, Belarus'tan Aliaksei Rudzianok'u 14-3 yenerek bronz madalya mücadelesine çıkma hakkını elde etti. Bronz madalya için İsviçre'den Samuel Scherrer ile karşılaşan Semih rakibini 5-1 yenerek bronz madalya kazandı.
125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hüseyin Mehmet Civelek de repesaj maçında Macar Mihaly Nagy'yi 1-1 berabere biten maçın ardından sayı avantajı ile yenerek bronz madalya maçına çıkma hakkını yakaladı. Hüseyin bronz madalya mücadelesinde Belaruslu Vitali Piasniak'ı 3-3 sona eren maçın ardından sayı avantajıyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
61 kiloda Ertuğrul Kahveci de bronz madalya maçında Azeri Elchin Valiyev'i 7-6 yenerek bronz madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.
Arif Özen ise 86 kilo final maçında Arsen Ali Musalaliev'e 9-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı şampiyonayı 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya ve 125 puanla ikinci sırada tamamladı. Rusya 215 puanla birinci, Gürcistan ise 119 puanla üçüncü sırada yer aldı. 
Türkiye U23 Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı. Grekoromen Milli Takımı ikinci, Kadın Milli Takımı üçüncü, Serbest Güreş Milli Takımı ise ikinci oldu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Maçlardan detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325