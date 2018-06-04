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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün geride kaldı

55 kiloda Ekrem Öztürk, 130 kiloda Osman Yıldırım finale yükseldi İSTANBUL,() İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı. Turnuvanın ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve...

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün geride kaldı

55 kiloda Ekrem Öztürk, 130 kiloda Osman Yıldırım finale yükseldi

İSTANBUL,()

İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı.
Turnuvanın ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda maçlar yapıldı. Türkiye'yi 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Onur Atalay, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Salih Aydın ve 130 kiloda Osman Yıldırım temsil etti. Yapılan eleme maçları sonrasında yarı finalde Rumen rakibi Florin Tita'yı 8-0 sayı tuşu ile mağlup eden Ekrem Öztürk 55 kiloda finale yükseldi. Milli güreşçi yarın oynanacak final karşılaşmasında Gürcistan'dan Nugzari Tsurtsumıa ile mücadele edecek.
77 kiloda Fatih Cengiz, Danimarka'dan Rajbek Alvievich Bisultanov karşısında minderden 7-3 yenik ayrıldı. Bronz madalya maçına çıkma hakkı kazanan Fatih'in rakibi ise yarın yapılacak olan Repesaj karşılaşmalarından sonra belli olacak. 
130 kiloda altın madalya beklenen sporculardan birisi olan Osman Yıldırım ise yarı finalde karşılaştığı Norveçli Oscar Marvik karşısında minderden 5-3 galip ayrılarak finale yükseldi. Osman Yıldırım, yarın akşam finalde Gürcistan'dan Zviadi Pataridze ile altın madalya için mücadele edecek.  
Şampiyona, yarın saat 11'de Repesaj ve 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda yapılacak eleme maçlarıyla devam edecek. Bugün finale yükselen sporcular ise 18:00'de başlayacak olan maçlarda altın madalya için karşılaşacaklar. 

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