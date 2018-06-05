İkinci günde Türkiye, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

İSTANBUL,()

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı. Milli güreşçiler ikinci günü 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile kapattı.

İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 55 kiloda Ekrem Öztürk, Nugzari Tsurtsumia ile finalde karşılaştı. Rakibi karşısında 8-2 öne geçen milli sporcu, bu üstünlüğünü koruyamadı ve minderden 11-8 yenik ayrılarak gümüş madalya'da kaldı. 77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Cengiz, bronz madalya için çıktığı mücadelede Litvanya'dan Paulis Galkinas'ı 7-0 yenerek bronz madalyaya uzandı. 130 kiloda Türkiye'yi temsil eden Osman Yıldırım ise Gürcü rakibi Zviadi Pataridza'ye 2-0 yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın gündüz bölümünde ise 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapıldı. 60 kiloda mücadele eden milli sporcu Kerem Kamal, Rumen rakibi Teodor Horatoru'yu 9-1 sayı tuşu ile, 72 kiloda Cengiz Arslan Ermeni rakibi Arman Baghdasaryan'ı 11-0 sayı tuşu ile yenerek altın madalya maçı oynamaya hak kazandılar. 97 kiloda Süleyman Erbay, Rus Aleksandr Golovin'e 8-0 sayı tuşu ile, 82 kiloda Burhan Akbudak Ukrayna'dan Yaroslav Filchakov'a 5-1 yenildi. Bu sporcular yarın bronz madalya için mindere çıkacaklar. 60 kiloda Kerem Kamal, Rus Artur Petrosian ile altın, 72 kiloda Cengiz Arslan, Gürcistan'dan Ramaz Zoidze ile altın madalya mücadelesine çıkacaklar.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stilde bugün yapılan kiloların repesaj ve final maçlarıyla kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda eleme maçları yapılacak.

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