U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor

Ata SELÇUK - İSTANBUL,()

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6'ncı gün geride kaldı.

İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bugün akşam seansında ilk olarak yarı final maçları oynandı. 86 kiloda Türkiye'yi temsil eden Arif Özen, yarı final maçında Belarus'tan Raman Chytadze'yi 5-0 mağlup ederek finale yükseldi. Arif, yarın akşam Rusya'dan Arsen Ali Musalaliev'e karşı altın madalya mücadelesine çıkacak.

Final bölümünde ise 70 kiloda altın madalya mücadelesi veren Enes Uslu, Ukrayna'dan Oleksii Boruta'ya 4-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Bronz madalya için mücadele eden Bekir Şahin, 57 kiloda Yunanistan'dan Georgios Pilidis'e 7-6, 65 kiloda Utku Doğan, Fransa'dan İlman Mukhtarov'a 7-4, 79 kiloda Muhammet Lütfi Küçükyıldırım, Gürcü Nika Kentchadze'ye 4-2 yenilerek Avrupa beşincisi oldu. Mindere son olarak 97 kiloda bronz madalya mücadelesi için Feyzullah Aktürk çıktı. 2016 büyükler Avrupa üçüncüsü olan rakibi karşısında elinden gelen mücadeleyi ortaya koyan Feyzullah, maçı 2-1 kaybetti ve Avrupa beşinciliğini elde etti.

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası yarın 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda oynanacak olan repesesaj ve final maçlarıyla sona erecek. 92 kiloda Semih Yazıcı, Belarus'tan Aliaksei Rudzianok ile, 125 kiloda Hüseyin Mehmet Civelek ise Macar Mihaly Nagy ile repesaj maçı oynayacak. 86 kiloda Arif Özen, Rus Arsen Ali Musalaliev ile altın, 61 kiloda Ertuğrul Kahveci ise Azeri Elchin Valiyev ile bronz madalya mücadelesi verecek. Repesaj maçları yarın 16.00'da, final maçları ise 18.00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arif Özen'in Chytadze'yi mağlup ettiği maçtan detaylar

- Genel detaylar