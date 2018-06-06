Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil maçları tamamlandı

Türkiye Grekoromen Milli Takımı şampiyonayı 7 madalya ile ikinci sırada tamamladı İSTANBUL,() U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil mücadeleleri bugün oynanan maçlarla tamamladı. İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen...

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil maçları tamamlandı

Türkiye Grekoromen Milli Takımı şampiyonayı 7 madalya ile ikinci sırada tamamladı

İSTANBUL,()

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil mücadeleleri bugün oynanan maçlarla tamamladı.
İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye Grekoromen Milli Takımı şampiyonayı 142 puan ile ikinci sırada noktaladı. 
Bu akşam yapılan final maçlarında 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kerem Kamal, Rus rakibi Artur Petrosian'ı 6-3 yendi ve şampiyonada Türkiye adına tek altın madalyayı kazanan isim oldu. 72 kiloda altın madalya mücadelesine çıkan Cengiz Arslan, Gürcü rakibi Ramaz Zoidze ile karşılaştı. Milli sporcu müsabakayı 4-3 kaybetti ve gümüş madalya kazandı. 82 kiloda bronz madalya maçına çıkan Burhan Akbudak, Hırvat rakibi Filip Sacic'ı 5-3 yendi ve bronz madalya kazandı. 97 kiloda bronz madalya maçına çıkan Süleyman Erbay, Macar rakibi Zsolt Toeroek'i 9-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 
Böylelikle Türkiye Grekoromen Milli Takımı şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı. Milliler takım sıralamasında ise Rusya'nın ardından ikinci oldu.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın kadınlarda 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda repesaj ve final maçlarıyla 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda eleme maçları oynanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAMAL'A TEBRİK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 60 kiloda altın madalyaya uzanan Kerem Kamal'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Kerem Kamal’a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325