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U21 Kadınlar Açık Alan Hokeyi C2 Avrupa Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: ''Kızlarımız bu organizasyonda şampiyon olacaktır'' Ercan ATA - ANTALYA / U21 Kadınlar Açık Alan Hokeyi C2 Avrupa Şampiyonası 14 - 20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Türkiye'nin...

U21 Kadınlar Açık Alan Hokeyi C2 Avrupa Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan: ''Kızlarımız bu organizasyonda şampiyon olacaktır''

Ercan ATA - ANTALYA /

U21 Kadınlar Açık Alan Hokeyi C2 Avrupa Şampiyonası 14 - 20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak.
Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Litvanya, İskoçya, Polonya, Galler ve Ukrayna'nın katılacağı şampiyonada ilk iki sıraya alan ülkeler, bir üst şampiyona olan Championship 1'e yükselecek.
KARAKAN: ''KIZLARIMIZ BU ORGANİZASYONDA ŞAMPİYON OLACAKTIR''
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, U21 Kadınlar C2 Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'ye alınması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,''Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Türk Hokeyi, kendini uluslararası arenada ispat etmiş durumdadır. Son birkaç yılda ev sahipliğimizde gerçekleşen organizasyonları kusursuz bir titizlikle tamamlamamızın ardından Avrupa Hokey Federasyonu'ndan gelen tebrikler neticesinde yeni faaliyet programında da ev sahiplikleri bekliyorduk. İnanıyorum ki 2019 yılında U21 Kadın Milli Takımımız da ev sahipliğimizde gerçekleşecek bu organizasyonda şampiyon olarak ülkemizi gururlandıracaktır'' dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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