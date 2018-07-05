U21 Dünya Basketbol Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,() -

İşitme Engelli sporcular, Dünya Basketbol Şampiyonası için Washington'a gitti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan U21 Dünya Basketbol Şampiyonası, Washington'un Gallaudet Universitesi'nde 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 5 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek olan şampiyonaya Türkiye 10 sporcu ile katılım gösterecek.

Yapılacak teknik toplantının ardından sporcular 7 Temmuz Cumartesi günü müsabakalarda boy gösterek. Kadın basketbol milli takımı 7 Temmuz Cumartesi günü 13:00'te Litvanya ile, 8 Temmuz Pazar günü 15:00'te Japonya ile, 10 Temmuz Salı günü 17:00'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Çarşamba günü ise 15:00'te İtalya ile mücadele edecek.

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