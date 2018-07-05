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U21 Dünya Basketbol Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,() -  İşitme Engelli sporcular, Dünya Basketbol Şampiyonası için Washington'a gitti. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan U21 Dünya Basketbol Şampiyonası, Washington'un Gallaudet Universitesi'nde...

U21 Dünya Basketbol Şampiyonası başlıyor

İSTANBUL,() - 

İşitme Engelli sporcular, Dünya Basketbol Şampiyonası için Washington'a gitti.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan U21 Dünya Basketbol Şampiyonası, Washington'un Gallaudet Universitesi'nde 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 5 ülkenin katılımı ile gerçekleşecek olan şampiyonaya Türkiye 10 sporcu ile katılım gösterecek. 
Yapılacak teknik toplantının ardından sporcular 7 Temmuz Cumartesi günü müsabakalarda boy gösterek. Kadın basketbol milli takımı 7 Temmuz Cumartesi günü 13:00'te Litvanya ile, 8 Temmuz Pazar günü 15:00'te Japonya ile, 10 Temmuz Salı günü 17:00'de Amerika Birleşik Devletleri ile, 11 Temmuz Çarşamba günü ise 15:00'te İtalya ile mücadele edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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