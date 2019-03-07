Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 16 takımla yapılacak

Milliler, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti Millilerimiz ilk maçını 23 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacak İSTANBUL / Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3....

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 16 takımla yapılacak

Milliler, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti

Millilerimiz ilk maçını 23 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacak

İSTANBUL /

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile karşılaşacak.
UEFA, 2021 yılında yapılacak U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi.
Macaristan ile Slovenya ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.
U21 2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona direkt katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele edecek. Millilerimiz ilk maçını 23 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328