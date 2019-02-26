U20 Atletizm Milli Takımı'ndan 13 madalya

MİNSK () - Belarus'ta 10 ülkenin katılımıyla yapılan Uluslararası Minsk U20 Atletizm Salon Müsabakası'nda Türkiye3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanıp takım sıralamasında dördüncülüğü aldı.

Belarus'un ev sahilipliğinde Ukrayna, Türkiye, İsrail, İspanya, Letonya, Litvanya, Estonya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın katılımıyla yapılan International U20 Match'te Türk atletler toplam 13 podyum elde etti. Türkiye U20 Atletizm Milli Takımı, 25 branş sonunda yapılan puan sıralamasında ise Ukrayna, İspanya ve Belarus'un ardından 174 puanla dördüncü sırayı aldı.

İlk gün yürüyüşte Meryem Bekmez ve 1500 metrede Tuğba Toptaş ile birincilik kazanan milliler, ikinci günde de 2 bin metre su engelli mücadelesinde Murat Yalçınkaya ile ilk sıraya çıktı. Üç birinciliğin yanı sıra toplam 10 podyum daha gören ay yıldızlılar, 174 puan toplarak sıralamayı dördüncü olarak noktaladı.

ALPEREN'DEN YENİ REKOR

Gülle atmada 20.19'luk derecesiyle ikinci olan Alperen Karahan, yarışmada Türkiye U20 rekorunu 20 metrenin üzerine taşıma başarısı gösterdi. Karahan, 6 kiloluk güllede 19.93 ile kendisine ait olan rekoru 20.19'a yükseltme başarısı gösterdi. Ancak Belaruslu rakibi Aleh Tamaşeviç, 20.47'lik bir derece ile yarışma rekoru kırınca, Alperen mücadeleyi ikinci sırada noktaladı.

NEFİSE'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Yarışmaların ikinci gününde 60 metre engelli finalinde ikinci sırayı alan milli atlet Nefise Karatay'a organizasyon komitesinin bir de sürprizi vardı. 25 Şubat 2000 doğumlu olan Nefise, madalyasını aldıktan sonra podyumun önüne getirilen pastaya üfleyerek 19'uncu yaşını kutladı.

Yarışmaların ardından Belarus Atletizm Federasyonu Başkanı Vadim Devyatovski'ye gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, dost Belarus ekibini İstanbul'daki U18 Salon Yarışması'na davet etti.

U20 Milli Takımı'nın Minsk'te podyuma çıkan isimleri şöyle:

ALTIN

5000m yürüyüş - Meryem Bekmez

1500m - Tuğba Toptaş

2000m engelli - Murat Yalçınkaya

GÜMÜŞ

Üç adım atlama - Esra Yılmaz

1500m - Mehmet Çelik

60m engelli - Mert Osman Bilgin

60m engelli - Nefise Karatay

Gülle atma - Alperen Karahan

BRONZ

5000m yürüyüş - Selman İlhan

2000m engelli - Berfin Barışer

Uzun atlama - Samet Sağlam

Sırıkla atlama - Mesure Tutku Yılmaz

Yüksek atlama - Rümeysa Ökdem

(FOTOĞRAFLI)