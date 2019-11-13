Son Dakika
BAKAN FAHRETTİN KOCA: O HASTANENİN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ
U19 Milli Takımı, Ermenistan’ı 4-1 mağlup etti
Antalya’da başlayan U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Türkiye U19 Milli Takımı, Ermenistan’ı 4-1 mağlup etti. Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard...
SPOR 13.11.2019, 19:40
Antalya’da başlayan U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Türkiye U19 Milli Takımı, Ermenistan’ı 4-1 mağlup etti.
Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetirken, Brisard'ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Pages ile Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Heinig ve Krzysztof Jakubik üstlendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan milli takım, 14’üncü dakikada Muhammet Arslantaş’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbolunu sürdüren milli takımda 16’ncı dakikada Taha Tunç skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında da atak futbolu sürdüren Türkiye, 64’üncü dakikada Taha Tunç ve 69’uncu dakikada Ali Yavuz Kol’un attığı gollerle skoru 4-0’a getirdi. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında Ermenistan, Grigoryan’ın attığı golle farkı 3'e indirdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti.
Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ’ı 3-1 mağlup etti. Türkiye, 16 Kasım’da Karadağ ile, 19 Kasım’da ise Bulgaristan ile karşılaşacak.
Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetirken, Brisard'ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Pages ile Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Heinig ve Krzysztof Jakubik üstlendi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan milli takım, 14’üncü dakikada Muhammet Arslantaş’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbolunu sürdüren milli takımda 16’ncı dakikada Taha Tunç skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında da atak futbolu sürdüren Türkiye, 64’üncü dakikada Taha Tunç ve 69’uncu dakikada Ali Yavuz Kol’un attığı gollerle skoru 4-0’a getirdi. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında Ermenistan, Grigoryan’ın attığı golle farkı 3'e indirdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti.
Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ’ı 3-1 mağlup etti. Türkiye, 16 Kasım’da Karadağ ile, 19 Kasım’da ise Bulgaristan ile karşılaşacak.
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6