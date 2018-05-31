U18 Yıldızlar Atletizm Şampiyonası İstanbul'da başlıyor

İSTANBUL,()

İstanbul'da 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye U18 (Yıldızlar) Atletizm Şampiyonası'nın kayıtları kapandı. Yarışmalara 700'ün üzerinde atlet katılacak.

Atletizmde 2018 yılının pistteki ilk bireysel Türkiye Şampiyonası yıldızlarda yapılacak. U18 yaş grubundaki atletlerin katılacağı organizasyon, 2-3 Haziran tarihlerinde İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'nde gerçekleşecek. Yarışmalar, bayrak ve pist yürüyüş müsabakalarıyla birlikte toplam 40 disiplinde yapılacak.

9 Haziran'da aynı stadyumda yapılacak Balkan U18 Şampiyonası için milli takımı belirleme amacı da taşıyan Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası'na 61 il ve KKTC'den toplam 708 atlet kaydoldu. Bir atletin en fazla üç branşa kaydolabildiği şampiyonada en yüksek kayıt, 800 metre erkekler branşına oldu. Bu dalda kayıt listesinde tam 116 atlet bulunuyor.

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