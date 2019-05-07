U18 Kızlar Anadolu Şampiyonları heyecanı sona erdi

KARAMAN () - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen U18 Kızlar Anadolu Şampiyonları yarı final müsabakaları bir üst tura çıkan takımların belirlenmesinin ardından sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yurtiçi Faaliyetleri Programı kapsamında Karaman'da düzenlenen U18 Kızlar Anadolu Şampiyonları yarı final müsabakaları Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

4 gün boyunca 12 takımdan 144 sporcu bir üst tur mücadelesine sahne olan karşılaşmalarda İstanbul Yıldızları Körfez, Emlak Konut Spor, Çerkezköy Belediye ve Kocaeli Basket takımları Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Yarı final müsabakalarının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Türk basketbol altyapısı için önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptık. 4 gün boyunca bir birinden çekişmeli geçen karşılaşmalarda geleceğin yıldız adayı sporcularını canlı olarak izleme fırsatı bulduk. Fair play kuralları çerçevesinde oynanan müsabakalar sonunda bir üst tura çıkan takımlarımızı tebrik ediyor, Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye finallerinde başarılar diliyorum" dedi.

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