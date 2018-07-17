U18 Erkek Hokey Milli Takımı'ndan tarihi galibiyet

İSTANBUL /



Türkiye U18 Erkek Hokey Takımı, Konya'da devam eden EuroHockey U18 Erkekler Açık Alan Şampiyonası C3'te rakibi Finlandiya'ya gol olup yağdı.

Şampiyona statüsüne göre 15'er dakikalık 4 periyot halinde oynanan maçlarda Finlandiya ile karşılaşan millilerimiz rakibini 17-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. Maçı başından sonuna kadar üstün götüren Ay Yıldızlılarımız bir sonraki maçını yarın Hırvatistan ile oynayacak. Şampiyon ve ikinci olan takımların bir üst şampiyona olan Championship 2'ye yükseleceği Avrupa Şampiyonası'nda Millilerimizin hedefi şampiyonluk.

Millilerimizin zaferi sonrası bir açıklama yapan Federasyon Başkanı Sadık Karakan, ''Ev sahipliğimizde gerçekleşen U18 Erkekler Açık Alan Şampiyonası C3'te Millilerimizin Finlandiya karşısındaki zaferini tebrik ediyorum. Hedefimiz şampiyonluk. İnanıyorum ki millilerimiz üzerlerine düşeni yaparak ülkemizi onurlandıracaklar. Tüm teknik kadro ve sporcularımızla gurur duyuyorum'' dedi.

U18 Erkek Milli Takım kafilesinde yer alan oyuncular şöyle;

Abdullah Ensar Turna,İsa Bakar,Fevzi Polat,Ramazan Turan Sarıoğlu,Tamer Demirer, Furkan Ataş, Furkan Özkılıç,Müslüm Ekinci,Ali Gaffar Duva,Semih Alagöz,Batuhan Özakalın, Mehmet Güneş, Hasari Erdoğan ve Reşat Üstün.

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