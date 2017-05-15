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U17 Milli Takımı yarın İngiltere'yle karşılaşacak    

İSTANBUL-() U17 Milli Takımı, 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere ile yarın günü karşı karşıya gelecek. Turnuvanın düzenlendiği Hırvatistan'daki Zapresic Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 18.45'te başlayacak.  Müsabakayı,...

U17 Milli Takımı yarın İngiltere'yle karşılaşacak    

İSTANBUL-() U17 Milli Takımı, 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İngiltere ile yarın günü karşı karşıya gelecek. Turnuvanın düzenlendiği Hırvatistan'daki Zapresic Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 18.45'te başlayacak. 
Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Manuel Fernandes (Portekiz) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicolas Laforge (Belçika) olacak.
U17 Milli Takımı, şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, son karşılaşmasında ise İtalya'yı 2-1 mağlup edip, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde, Macaristan'ı 1-0 ile geçen U17 Milliler, yarı finale adını yazdırmıştı. İngiltere ise D Grubu'nu, Norveç'i 3-1, Ukrayna'yı 4-0 ve Hollanda'yı 3-0 yenip lider olarak tamamlamış, çeyrek finalde de İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda diğer yarı finalde ise Almanya ile İspanya, TSİ 21.30'da Varazdin Stadyumu'nda karşılaşacak.
U17 Milli Takımı, çeyrek finalde Macaristan'ı eleyip turnuvada son 4'e kalarak, diğer yarı finalistler Almanya, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtasından katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazanmıştı. 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa kıtası adına katılacak son takım, 16 Mayıs'ta Macaristan ile Fransa arasında Sesvete Stadyumu'nda TSİ 13.00'te oynanacak Play-Off maçının ardından belli olacak.

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