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U17 Futbol Milli Takımı, İtalya'ya 2-0 mağlup oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -  U17 Futbol Milli Takımımız, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında İtalya'ya 2-0 yenildi. UEFA U17 Elit Tur 1’inci Grup karşılaşmaları, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki...

U17 Futbol Milli Takımı, İtalya'ya 2-0 mağlup oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - 

U17 Futbol Milli Takımımız, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında İtalya'ya 2-0 yenildi.
UEFA U17 Elit Tur 1’inci Grup karşılaşmaları, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri’nde başladı. Türkiye ilk maçında grubun güçlü ekiplerinden İtalya ile karşılaştı. Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Antonio Emanuel Carvalho Nobre’nin yönettiği karşılaşmada yardımcı hakemlikleri Portekiz’den Antonio Godinho ile İsveç’ten Andreas Söderqvist yaptı.
İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan İtalya, 54’üncü dakikada Esposito’nun golüyle 1-0 öne geçti. Türk U17 Milli Takımı oyuncuları beraberliği sağlamak için yaptığı ataklardan sonuç alamayınca, 79’uncu dakikada gelişen İtalya atağında Moretti takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca U17 Türk Milli Takımı sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı Manavgat’ta bulunan çeşitli okullardan gelen öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla takip etti.
Günün ilk karşılaşmasında Avusturya, Romanya’yı 5-1 mağlup etti. Türkiye grubunda 23 Mart’ta Avusturya ve 26 Mart’ta Romanya ile karşılaşacak. Karşılaşmalar sonucunda grupta ilk iki sırayı alan takımlar 3– 19 Mayıs tarihleri arasında İrlanda’da yapılacak olan U17 Avrupa Şampiyonası’na gidecek.

(FOTOĞRAFLI)

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