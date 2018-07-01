U16 Atletizm Ligi'nde şampiyon ENKA oldu

ESKİŞEHİR,()

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Spor Toto U16 Atletizm Ligi müsabakaları Eskişehir'de 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Erkeklerde 15 takımdan 163 atletin, kızlarda ise 14 takımdan 157 atletin katıldığı yarışmalar sonunda şampiyonluk kupaları ENKA'nın oldu.

Erkeklerde 15 branşın dokuzunda birincilik elde eden ENKA, 110 engellide puan alamamasına karşın açık farkla şampiyonluğu aldı. Toplamda 198 puan yapan ENKA'yı 161 puanla Ankara EGO Spor, 156 puanla da Seyhan Belediyespor takip etti. İlk günde üçüncü durumda bulunan Galatasaray ise ikinci gün sonunda dördüncülüğe geriledi.

ENKA, kızlarda da 196 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Gaziantep Şölenspor 161 puanla ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor da 152 puanla üçüncü sırayı aldı. Kızlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor dördüncü, Beşiktaş ise beşinci sırayı aldı.

Yarışmaların ardından takımların kupa ve ödüllerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekilleri Ali Aksu ve Muzaffer Karadeniz takdim etti.

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