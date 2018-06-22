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U15 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Karakartallarspor oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU,() Bolu'da oynanan 2017-2018 sezonu U15 Futbol Türkiye Şampiyonası'nın final maçları sonucunda kupanın sahibi Kartalspor'u penaltılarla geçen Karakartallarspor oldu. 71 ilden 118 takımın katılımıyla gerçekleştirilen...

U15 Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Karakartallarspor oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Bolu'da oynanan 2017-2018 sezonu U15 Futbol Türkiye Şampiyonası'nın final maçları sonucunda kupanın sahibi Kartalspor'u penaltılarla geçen Karakartallarspor oldu.
71 ilden 118 takımın katılımıyla gerçekleştirilen 2017-2018 sezonu U15 Türkiye Futbol Şampiyonası'nın final müsabakaları Bolu'da oynandı. 4 takım final müsabakalarında Bolu Atatürk Stadyumu'nda mücadele etti. Turnuvanın final müsabakasında Konya ekibi Karakartallarspor, İstanbul temsilcisi Kartalspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Final müsabakaları sonucunda Karakartallarspor birinci, Kartalspor ikinci, Atakum Belediyespor üçüncü ve TSE Arabayatağıspor dördüncü oldu.
Şampiyon olan ve finallere kalmayı başaran sporculara madalyaları, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Ankara, İstanbul, Bursa, Samsun, Konya ve Zonguldak ASKF başkanları tarafından verildi. Vali Baruş, U15 Türkiye Şampiyonasının finallerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. 

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