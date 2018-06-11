Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

U15'te şampiyon Banvit

İZMİR, () İzmir'de 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U15 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda finalde Anadolu Efes'i 66-60 mağlup eden Banvit şampiyon oldu.  Şampiyonanın finalleri Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı....

U15'te şampiyon Banvit

İZMİR, ()

İzmir'de 4-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenen U15 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda finalde Anadolu Efes'i 66-60 mağlup eden Banvit şampiyon oldu. 
Şampiyonanın finalleri Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Galatasaray'ı 62-63'lük skorla mağlup eden Beşiktaş elde etti. Turnuvanın en değerli oyuncusu ödülü, sayı krallığı ve en iyi pivot ödülünü şampiyon Banvit'ten Yiğit Hamza Mestoğlu aldı. Banvit'e kupasını Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verirken en değerli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu, ödülünü İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'dan aldı. 

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325