Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BİLAL ERDOĞAN: DÜNYAYI 8 MİLYAR İNSANA YETEMEYECEK ŞEKİLDE KULLANIYORUZ
İbn Sina Üniversitesi Mütevelli Heyet...
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA,() - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 sporcu dereceye gitrmek için mücade verdi....

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA,() - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 sporcu dereceye gitrmek için mücade verdi. Şampiyonanın son gününde 41, 48, 57, 68, 85 (85-100) kilolarda final maçları yapıldı. Müsabakaların ardından takım klasmanında, İstanbul Sancaktepe topladığı 125 puanla birinci olurken, Kahramanmaraş GSK 105 puanla ikinci, Tokat GSK 84 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyonun son gününde mindere çıkan ve dereceye giren güreşçiler şu şekilde: 
41 kiloda; 1.Uğurcan Şahin, 2.Sezgin Koşar, 3.M.Emin Örük,3.Mert Sarı
48 kiloda; 1.Tolga Özbek,2.Emirhan Gizir,3.Sefa Yıldırım,3.Uğur Yılmaz 
57 kiloda; 1.Ramazan Doğan, 2.Talip Öveç, 3.Yasin Yeşil, 3.Serhat Büber
68 kiloda; 1.Murat Doğan, 2.Fatih Altunbaş, 3. Emre Uyumaz, 3.Alperen Atar
85 kiloda; 1.Eren Gıdak, 2. Hakan Büyükçıngıl, 3.Mehmet Bulut, 3.Mehmet Çelebi
85-100 kiloda; 1.Berkant Şeker, 2. M.Ali Şahin, 3.Ziya Şakrak, 3.Alper Altay 

(FOTOĞRAFLI) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328