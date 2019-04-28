ANKARA,() - Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 sporcu dereceye gitrmek için mücade verdi. Şampiyonanın son gününde 41, 48, 57, 68, 85 (85-100) kilolarda final maçları yapıldı. Müsabakaların ardından takım klasmanında, İstanbul Sancaktepe topladığı 125 puanla birinci olurken, Kahramanmaraş GSK 105 puanla ikinci, Tokat GSK 84 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Organizasyonun son gününde mindere çıkan ve dereceye giren güreşçiler şu şekilde:
41 kiloda; 1.Uğurcan Şahin, 2.Sezgin Koşar, 3.M.Emin Örük,3.Mert Sarı
48 kiloda; 1.Tolga Özbek,2.Emirhan Gizir,3.Sefa Yıldırım,3.Uğur Yılmaz
57 kiloda; 1.Ramazan Doğan, 2.Talip Öveç, 3.Yasin Yeşil, 3.Serhat Büber
68 kiloda; 1.Murat Doğan, 2.Fatih Altunbaş, 3. Emre Uyumaz, 3.Alperen Atar
85 kiloda; 1.Eren Gıdak, 2. Hakan Büyükçıngıl, 3.Mehmet Bulut, 3.Mehmet Çelebi
85-100 kiloda; 1.Berkant Şeker, 2. M.Ali Şahin, 3.Ziya Şakrak, 3.Alper Altay
(FOTOĞRAFLI)