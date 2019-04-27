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U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

ANKARA () - Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 330 sporcunun mindere çıktığı şampiyonada bugün...

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

ANKARA () - Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 330 sporcunun mindere çıktığı şampiyonada bugün (34 - 38) 44, 52, 62, 75 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.
Yapılan maçların ardından dereceye giren güreşçiler şu şekilde:
34-38 kiloda; 1. Abdullah Top, 2. Bekir Keser, 3. Ekrem Aslan, 3. Abdullah Coşkun
44 kiloda; 1. Metehan Yaprak, 2. Muhammet Karabulut, 3.Emre Çetin, 3. Resul Doğan
52 kiloda; 1. Barış Ünsal, 2. M. Recep Arvas,  3. Batuhan Böke, 3. Batuhan Kucur
62 kiloda; 1. Yusuf Tatlıdil, 2. Ahmet Özcan, 3. Mahmut Aydoğan, 3. Doğukan Kurugan
75 kiloda; 1. Batuhan Uzun, 2. Furkan Has, 3. Hayrettin Çelik, 3. Mücahit Çelik
U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası yarın 41, 48, 57, 68, 85, (85 - 100) kilolarda yapılacak final maçları ile sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)

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