U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk şampiyonlar belli oldu

ANKARA () - Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 330 sporcunun mindere çıktığı şampiyonada bugün (34 - 38) 44, 52, 62, 75 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

Yapılan maçların ardından dereceye giren güreşçiler şu şekilde:

34-38 kiloda; 1. Abdullah Top, 2. Bekir Keser, 3. Ekrem Aslan, 3. Abdullah Coşkun

44 kiloda; 1. Metehan Yaprak, 2. Muhammet Karabulut, 3.Emre Çetin, 3. Resul Doğan

52 kiloda; 1. Barış Ünsal, 2. M. Recep Arvas, 3. Batuhan Böke, 3. Batuhan Kucur

62 kiloda; 1. Yusuf Tatlıdil, 2. Ahmet Özcan, 3. Mahmut Aydoğan, 3. Doğukan Kurugan

75 kiloda; 1. Batuhan Uzun, 2. Furkan Has, 3. Hayrettin Çelik, 3. Mücahit Çelik

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası yarın 41, 48, 57, 68, 85, (85 - 100) kilolarda yapılacak final maçları ile sona erecek.

(FOTOĞRAFLI)