U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonaları sona erdi

U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi. Bu yıl Balıkesir’de 432, Amasya’da 352 ve Muş’da 438 güreşçi mindere çıktı.

Zorlu şampiyonalarda ilk gün 34, 38, 44, 52, 62, 75, 85 kiloda maçlar yapılırken ikinci gün ise 41, 48, 57, 68, 85, 100 kilolarda müsabakalar oynandı. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

