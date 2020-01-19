Flaş HaberFındıkta 'küresel ısınma' tehdidi
Son Dakika
U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonaları sona erdi
SPOR 19.01.2020, 13:34
U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonaları yapılan finallerle sona erdi. Bu yıl Balıkesir’de 432, Amasya’da 352 ve Muş’da 438 güreşçi mindere çıktı.
Zorlu şampiyonalarda ilk gün 34, 38, 44, 52, 62, 75, 85 kiloda maçlar yapılırken ikinci gün ise 41, 48, 57, 68, 85, 100 kilolarda müsabakalar oynandı. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Zorlu şampiyonalarda ilk gün 34, 38, 44, 52, 62, 75, 85 kiloda maçlar yapılırken ikinci gün ise 41, 48, 57, 68, 85, 100 kilolarda müsabakalar oynandı. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Ocak 2020
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:20
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Fenerbahçe
|18
|34
|4. Alanyaspor
|18
|32
|5. Trabzonspor
|17
|32
|6. Beşiktaş
|17
|30
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|18
|24
|9. Gaziantep FK
|18
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Ümraniye
|18
|28
|6. Menemen Belediyespor
|18
|28
|7. Bursaspor
|17
|27
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|17
|23
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|23
|48
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|23
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|23
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Crystal Palace
|23
|30
|10. Arsenal
|23
|29
|11. Everton
|23
|29
|12. Newcastle
|23
|29
|13. Southampton
|23
|28
|14. Brighton
|23
|25
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|22
|23
|17. Watford
|23
|23
|18. Aston Villa
|23
|22
|19. Bournemouth
|23
|20
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|43
|2. Barcelona
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|19
|31
|7. Valencia
|19
|31
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016