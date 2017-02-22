U13 Tuzla Cup'a katılıyor

Bir günlük organizasyonda 8 takım mücadele edecek. A Grubu'nda Altınordu, Beşiktaş, Konyaspor ve Trabzonspor, B Grubu'nda ise Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Tuzlaspor yer alacak. Tuzla Stadı'ndaki turnuvada grup maçları 30 dakikalık tek devre halinde, final karşılaşması 20'şer dakikadan iki devreli oynanacak. FOTOĞRAF
Bir günlük organizasyonda 8 takım mücadele edecek. A Grubu'nda Altınordu, Beşiktaş, Konyaspor ve Trabzonspor, B Grubu'nda ise Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Tuzlaspor yer alacak. Tuzla Stadı'ndaki turnuvada grup maçları 30 dakikalık tek devre halinde, final karşılaşması 20'şer dakikadan iki devreli oynanacak. FOTOĞRAF