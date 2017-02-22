U13 Tuzla Cup'a katılıyor

İZMİR'de yaklaşık ayda bir ulusal futbol turnuvası düzenleyen Altınordu, cumartesi günü Tuzlaspor kulübü tarafından düzenlenen U13 Tuzla Cup'a katılacak.

Bir günlük organizasyonda 8 takım mücadele edecek. A Grubu'nda Altınordu, Beşiktaş, Konyaspor ve Trabzonspor, B Grubu'nda ise Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Tuzlaspor yer alacak. Tuzla Stadı'ndaki turnuvada grup maçları 30 dakikalık tek devre halinde, final karşılaşması 20'şer dakikadan iki devreli oynanacak. FOTOĞRAF