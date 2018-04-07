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U12 İzmir Cup'ta final heyecanı

İZMİR, () ALTINORDU'nun 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla düzenleyip açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Alex de Souza'nın yaptığı 5. U12 İzmir Cup'ın ikinci gününde de heyecan fırtınası esti. İlk gün...

U12 İzmir Cup'ta final heyecanı

İZMİR, ()

ALTINORDU'nun 21 ülkeden 56 takımın katılımıyla düzenleyip açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Alex de Souza'nın yaptığı 5. U12 İzmir Cup'ın ikinci gününde de heyecan fırtınası esti. İlk gün 168 maçta fileler 379 kez havalanırken turnuvanın ikinci günde de tribünler ve sahada adeta futbol bayramı yaşandı. Final serisi oynamaya hak kazanan 32 takım, ikinci gün sabah seansında bu kez ilk 16 mücadelesi verdi. Çocukların birbirinden zorlu mücadeleye çıktığı, bol gollü karşılaşmaların sonunda ilk 16 Athletic Bilbao, AZ Alkmaar, Beroe, Standard Liege, Galatasaray, Twente, Bursaspor, Porto, Altınordu Kırmızı, Odense, Midtjylland, Brommapojkarna, Anderlecht, Sivasspor, Krasnodar ve Fenerbahçe şeklinde oluştu.
U12 İzmir Cup'ta final müsabakaları yarın oynanacak.

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