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U12 İzmir Cup için eleme heyecanı

ALTINORDU'nun ülkemizdeki amatör takımlara da Avrupa'nın devleriyle mücadele etme şansı sağladığı U12 İzmir Cup Ön Elemesi 28-29 Ocak tarihlerinde Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılacak. Turnuvaya çeşitli illerden 48 amatör...

U12 İzmir Cup için eleme heyecanı
ALTINORDU'nun ülkemizdeki amatör takımlara da Avrupa'nın devleriyle mücadele etme şansı sağladığı U12 İzmir Cup Ön Elemesi 28-29 Ocak tarihlerinde Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılacak. Turnuvaya çeşitli illerden 48 amatör takım katılacak. Elemelerde ilk 4'e kalan ekipler, Avrupa'nın 12 yaş kategorisindeki en iyi turnuvaları arasında gösterilen U12 İzmir Cup'ın davetlisi olacak.
Kosova'nın El Classico takımımın onur konuğu olarak yer alacağı U12 İzmir Cup Ön Elemesi'nde toplam 180 karşılaşma yapılacak. Maçlar 6'şar takımlı 8 grupta oynanacak. Burada ilk dörde girenler, elemeli final serisine yükselme hakkı kazanırken, her gruptaki son iki ekip ise 33-48 arasındaki sıralama için oynayacak. Grup maçları ilk gün, final ve sıralama serileri ise ikinci gün yapılacak.

     

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