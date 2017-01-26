U12 İzmir Cup için eleme heyecanı

Kosova'nın El Classico takımımın onur konuğu olarak yer alacağı U12 İzmir Cup Ön Elemesi'nde toplam 180 karşılaşma yapılacak. Maçlar 6'şar takımlı 8 grupta oynanacak. Burada ilk dörde girenler, elemeli final serisine yükselme hakkı kazanırken, her gruptaki son iki ekip ise 33-48 arasındaki sıralama için oynayacak. Grup maçları ilk gün, final ve sıralama serileri ise ikinci gün yapılacak.
Kosova'nın El Classico takımımın onur konuğu olarak yer alacağı U12 İzmir Cup Ön Elemesi'nde toplam 180 karşılaşma yapılacak. Maçlar 6'şar takımlı 8 grupta oynanacak. Burada ilk dörde girenler, elemeli final serisine yükselme hakkı kazanırken, her gruptaki son iki ekip ise 33-48 arasındaki sıralama için oynayacak. Grup maçları ilk gün, final ve sıralama serileri ise ikinci gün yapılacak.