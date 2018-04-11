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TVF Bursa'da toplandı

BURSA,()  Türkiye Voleybol Federasyonu, bugün Bursa'da oynanacak CEV Challenge Kupası final ikinci maçı öncesi Bursa'da toplandı ve gündemindeki konuları görüştü. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Bursalı yönetim kurulu üyesi Ersin...

TVF Bursa'da toplandı

BURSA,() 

Türkiye Voleybol Federasyonu, bugün Bursa'da oynanacak CEV Challenge Kupası final ikinci maçı öncesi Bursa'da toplandı ve gündemindeki konuları görüştü.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Bursalı yönetim kurulu üyesi Ersin Yılmaz'ın ev sahipliğinde Bursa'da bir araya gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Asbaşkanlar Ahmet Göksu, Suat Güler, Genel Sekreter Nihal İşçi, yöneticiler Kurtaran Mumcu, Mustafa Alpaslan, Metin Mengüç ve Nihan Karaçam Salkaya önce Bursa'nın meşhur İskender kebabını tattı. Daha sonra Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İskender Kebapçısı yönetim kurulu başkanı Oğuzhan İskenderoğlu'na imzalı A Milli takım forması, Ersin Yılmaz ise Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübü oyuncularının imzaladığı formayı hediye etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu daha sonra yaptığı toplantıda liglerdeki son durumu, kazanılan Avrupa CEV şampiyonluğu gibi konularını konuşarak çeşitli kararlar aldı. TVF daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Yunanistan'ın Olimpiakos takımları arasında oynanacak final karşılaşmasını izleyip ödül törenine katılacak.

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