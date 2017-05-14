TVF Başkanı Üstündağ: "Dünya Kulüpler Kupası'nın 5.'si VakıfBank ile ülkemize geldi. Gururluyuz"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen 2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci kez kupanın sahibi olan VakıfBank'ı ve ilk dörtte yer alan Eczacıbaşı VitrA'yı kutladı.

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'nin, yine iki takımla temsil edilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirten TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

"Son yıllarda bu şampiyonaya damga vurmuş bir ülkeyiz. 11.'incisi bugün sona eren FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, beşinci şampiyonluk kupası, bu sene, temsilcimiz VakıfBank ile ülkemize geldi.

FIVB Dünya Kulüpler'de; VakıfBank iki kez (2013 ve 2017), Eczacıbaşı VitrA iki kez (2015 ve 2016) ve Fenerbahçe bir kez (2010) şampiyon oldu. Ayrıca Vakıfbank'ın 2011'de ikinciliği, Fenerbahçe'nin 2012'de üçüncülüğü bulunuyor. Öte yandan, kupa üst üste üçüncü kez Türkiye'nin. Ülkemizi en iyi şekilde ve başarıyla temsil eden kulüplerimizle gurur duyuyoruz.

Şampiyonada çok iyi performans sergileyerek, kupayı ikinci kez kazanan VakıfBank Spor Kulübü oyuncularını, teknik ve idari kadroyu, Kulüp yöneticilerini, bu başarıda katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Bir kez daha kupayı ülkemize getirdikleri için her birine çok teşekkür ediyorum.

Kupayı daha önce iki kez kazanmış olan ve bu sene ilk dörtte yer alarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik ederim."

İSTANBUL /