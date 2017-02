ANKARA- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yeni dönem il temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, As Başkan Ahmet Göksu, Genel Sekreter Av. Nihal İşçi, Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu (MHGK) Başkanı Aziz Yener, MHGK Genel Sekreteri Eyüp Bostancı, Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi ''21 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurul sonrasında yeni dönem il temsilcileri görevlendirmeleri yapılmıştır. Hepinize görevlerinizde başarılar diler, Türk voleyboluna sağlayacağınız katkılarınız ve verdiğiniz destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Aranızda daha önce bu görevi yürütenler haricinde, ilk defa bu göreve atananlar bulunmakta. Bu toplantıyı düzenlememizin amacı tecrübelerimizden yola çıkarak sizlere yol gösterici olmaktır.Toplantının düzenlenmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise toplantıda şunları söyledi:

"Her ilde bulunan voleybolun gerçek emekçileri, hepiniz 21 Kasım sonrası gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Görevlerine yeni başlayan ve daha önceki dönemlerde de görev yapan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Yaklaşık 10 yıl boyunca Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yaptım. Ligler, merkez hakem kurulu ve eğitimden sorumlu olarak aktif bir görev içerisindeydim. 21 Kasım'dan bu yana da Başkan olarak voleybol için çalışmaya devam ediyorum. Önceki dönem Federasyon Başkanı olan Özkan Mutlugil, şu anda Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) As Başkanı ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda finanstan sorumlu olarak da aktif bir görevi bulunuyor. Banu Can Schürmann ise CEV As Başkanı olarak görevine devam ediyor. Daha önce de Federasyonumuz'dan Sinem Mavili CEV'de görev yapmıştı. Ülkemizin Avrupa yönetiminde de temsil edilmesinden büyük gurur duyuyoruz.

İL TEMSİLCİLERİMİZİN ÖNEMLİ MİSYONU BULUNUYOR

Tüm il temsilcilerimizin bugüne kadar voleybolda büyük emeği var. Görev yaptıkları süre boyunca da çok önemli misyon üstlenen il temsilcilerimiz, görev yaptıkları illerin voleyboldaki en yetkili ve en etkili kişileridir. Her ilde voleybolu zirveye çıkarmak için yapılması gereken ne varsa yapma gayretinde olun. Bu konuda sizlere olan güvenim ve inancım tamdır. Biz gereken her desteği vermeye hazırız. Camiamızda birlik beraberliği sağlamak, barışı getirmek, kırgınlıkları bitirmek için çaba göstermeliyiz. Göreve başladığımız günden, bugüne kadar olumlu geri bildirimler alıyoruz. Benim ve yeni yönetimin en önemli hedefi voleybolu bir numara yapmak, zirveye taşımak. Bu hedefimizde en büyük yardımcılarımız il temsilcileridir. Uluslararası, ulusal ve bölge müsabakalarında her zaman zirvede olmak için hep birlikte gayret göstereceğiz.

KAR VOLEYBOLU ÜLKEMİZDE İLK DEFA DÜZENLENDİ

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa Turu'nun ilk ayağı ülkemizde Kayseri'de düzenlendi. Yine diğer bir ayağı Bursa Uludağ'da düzenlenecek. Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonu, ülkemizin diğer illerinde yapmak için talip olacağız. Buradan tekrar Kayseri'de düzenlediğimiz organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

KULÜPLERİMİZİN AVRUPA'DAKİ BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Kulüplerimiz Avrupa Kupaları'nda her zaman varlıklarını gösteriyorlar,. Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ediyor, kupalar ve dereceler kazandırıyor. Umuyorum ki kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları artarak, devam edecektir. Ülkemizi temsil eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Öte yandan benim de bu yıl jüri üyesi olduğum Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerinde Eczacıbaşı üç dalda ödüle aday. Oylama sonunda voleybolun kazanmasını arzu ediyoruz.

"FABRİKA VOLEYBOL" EN ÖNEMLİ PROJELERİMİZDEN

Fabrika Voleybol 2013 yılında başlattığımız bir proje, yurt genelinde şu anda çok güzel bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz tarafından "Fabrika Voleybol Projesi" kabul görmüş ve övgü almıştır."

Toplantıda çeşitli konu başlıklarında il temsilcilerine bilgilendirmeler yapıldı.

Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Genel Sekreteri Eyüp Bostancı merkez hakem kurulu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yarışma talimatı ve lig işleri, Fabrika Voleybol İş Geliştirme Yönetmeni Fuat Fırat ve Fabrika Voleybol Sorumlusu Kaan Eren fabrika voleybol, Neşe Nur Altıntaş, hakem ve gözlemciler portalı konu başlıklarında yeni dönem il temsilcilerine sunum yaparak, bilgilendirmelerde bulundular.