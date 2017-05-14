TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan kadınlara çiçek

Veteranlar Kadınlar maçlarında 31 yaş üstü ve 37 yaş üstü kadın voleybolcuları tek tek kutlayan ve çiçek veren Başkan Üstündağ, verdikleri mücadele nedeniyle kadın sporcuları kutladı.
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BURSA’da devam eden Vetaranlar Voleybol Finalleri için kente gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Anneler Günü nedeniyle vetaran kadınlara çiçek verdi. Veteranlar Kadınlar maçlarında 31 yaş üstü ve 37...
14 Mayıs 2017 Pazar 14:19
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